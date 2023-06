Personalplanungen abgeschlossen Kalli Himmelmann verliert Machtkampf und verlässt den SC St. Tönis

Einen Nachfolger will der SC vorerst nicht installieren. „Die Arbeit ist erst einmal getan. Die Kaderplanung ist abgeschlossen. Wir werden uns erst einmal nicht mehr bewegen. Das Thema steht hinten an“, so Hagedorn. Als Abgänge stehen demnach Joshua Claringbold (Karrierende), Philipp Baum (Germania Ratingen), Konstantin Möllering, Ndrin Maloku, Phiipp Magoley (alle mit unbekanntem Ziel) fest. Nils Koths und Tobias Kokol stoßen als Perspektivspieler zur zweiten Mannschaft. Nach Max Pohlig (1. FC Viersen) und Lennard Kaiser (Mülheimer SV) gab der SC noch die Einigung mit dem torgefährlichen Morten Heffungs (Union Nettetal) bekannt. Der 30-Jährige erzielte in 33 Einsätzen für den Ligakonkurrenten in der abgelaufenen Saison zehn Tore. Vom A-Jugend-Niederrheinligisten SG Unterrath kommen außerdem der 19-Jährige Nachwuchskeeper Michael Sperling und der junge Verteidiger Yeongmuk Choi. Man darf gespannt sein, wie der SC sich in der neuen Saison schlägt. Einfacher wird es nicht. Dafür sorgt allein schon die Reduzierung der Oberliga.