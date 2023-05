Fußball-Oberliga SC St. Tönis gegen den FC Kray in der Favoritenrolle

Die Gäste aus Essen reisen mit sieben Niederlagen in Folge an, darunter eine 0:8-Klatsche in Baumberg, aber auch eine denkbar knappe 0:1-Niederlage gegen den TVD Velbert. Thamm warnt aber eindringlich davor, den Gegner an dessen Negativserie zu messen: „Gegen Velbert war es ein Spiel auf Augenhöhe. Sie befinden sich im Neuaufbau und probieren schon Dinge für die nächste Saison. Das macht sie so gefährlich. Das ist immer noch eine Oberligamannschaft, die wir ernst nehmen müssen. Es kommt auf die Einstellung an, um die drei Punkte einzufahren. Dann haben wir weiterhin mindestens fünf Punkte Vorsprung. Aber jeder, der ein Spektakel oder ein Torfestival erwartet, kommt vielleicht mit der falschen Erwartungshaltung.“