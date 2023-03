Fußball-Kreisliga A David Sfarzetta sitzt beim Oberligisten SC St. Tönis auf der Bank

Seit dem Winter 2018 spielt David Sfarzetta für den TSV Bockum. SC Bayer Uerdingen, Viktoria Goch, Bayer Dormagen, VfL Tönisberg, Linner SV und Rot-Weiß Oberhausen, da als Jugendlicher, waren seine Stationen zuvor. Noch während seiner Zeit als Spieler, im Dezember 2021, übernahm er beim Fußball-A-Kreisligisten den Job des sportlichen Leiters. Gut ein Jahr später beendete ein Kreuzbandabriss seine Karriere. Sein Markenzeichen waren Tore, fast überall, wo er auch dem runden Leder nachjagte. Der 35-Jährige ist verheiratet, Vater zweier Kinder, wohnt in Fischeln und von Beruf Industriemechaniker. Frei nach dem Motto „wer rastet, der rostet“ soll, was seine sportliche Zukunft betrifft, das Ende der Fahnenstange aber noch nicht erreicht sein. Er will die B-Lizenz als Trainer machen und hospitiert, um diesbezüglich Erfahrungen und Eindrücke zu sammeln, seit etwa sechs Wochen bei Trainer Alexander Thamm vom Oberligisten SC St. Tönis. Er sitzt vor dem Training bei den Trainern mit in der Kabine, ist bei den Besprechungen dabei, mischt bei den Einheiten mit und sitzt sonntags bei den Spielen mit auf der Bank. Nicht wenige rund um die Gelderner Straße nahmen anfänglich an, dass der SC sein Funktionsteam erweitert hat. Ein Zeitpunkt, wann sein Engagement beendet sein könnte, gibt es nicht. Vieles spricht dafür, dass er bis zum Ende der Saison das lernen und aufsaugen will, was ihm auf seinem späteren Weg leichter in Richtung B-Lizenz hilft.