Fußball-Landesliga Für den VfR Fischeln rückt der Abstieg nach dem 2:3 gegen die SG Unterrath immer näher

Spielerisch hatte das Kellerduell nicht viel zu bieten. Dafür bot die Partie intensive Zweikämpfe und einen völlig offenen Spielverlauf. Fischeln vergab früh einen schwach geschossenen Handelfmeter, als Hendrik Schons an Keeper Jawad Bouhraou scheiterte (7.). Auf der Gegenseite jagte Ferdi Acar einen Freistoß aus 30 Metern zum 0:1 in den Winkel (12.). VfR-Schlussmann Leon Buschen war bei dem Flatterball machtlos, verhinderte aber mit einem Reflex einen weiteren Gegentreffer vor der Pause (45.). Zwischenzeitlich gelang Fynn Ziemes mit einem strammen Dropkick der 1:1-Pausenstand (25.). Für den VfR wäre sogar noch mehr drin gewesen, doch Amin Azdouffal (35.) und Schons (42.) trafen nur den Pfosten. Nach der Pause waren Chancen Mangelware. Beiden Seiten taten sich schwer, die hintersten Linien zu durchbrechen. Nach einem strittigen Einwurf zog Unterrath durch Acar erneut in Front (82.), aber der eingewechselte Kevin Bodden schürte mit dem 2:2 (91.) wieder Hoffnung für die achtminütige Nachspielzeit. Jedoch nicht lange. Acar erzielte mit einem Freistoß nur zwei Minuten später das 2:3 und besiegelte damit wohl die Rückkehr des VfR in die Bezirksliga, aus der die Grün-Weißen in der Saison 2003/04 ihre wohl erfolgreichste Zeit der Vereinsgeschichte antraten. Auch für Fischelns Trainer Ronny Kockel ist die Messe gelesen: „Da muss man nichts schön reden. Mal sehen, wer bereit ist, die Karre auch wieder aus dem Dreck zu ziehen“.