Nur 1:1 gegen ASV Süchteln Sundermann rettet Fischeln einen Punkt in Überzahl

Spielerisch lief auf beiden Seiten erwartungsgemäß nicht viel. Der ASV verlegte sich auf lange Bälle, die den VfR kaum in Verlegenheit brachte. Die einzige Chance der Gäste saß. Freigespielt hielt Luca Roschat von halblinks aufs kurze Eck und profitierte davon, dass Simon Gerdts den haltbaren Ball passieren ließ (32.). Für richtige Torgefahr konnten auch die Gastgeber nicht sorgen, weil es auf einigen Offensivpositionen am spielerischen Verständnis mangelte. So blieb es bei Versuchen aus der Distanz von Maciej Herod (8.), Jannik Gerats (20.) und einem Treffer von Herod an die Lattenoberkante (37.). Nach dem Seitenwechsel übernahm der VfR das Kommando, was auch an der Hereinnahme von Robin Fuhrmann und Nikals Geraets lag. Zudem steigerte sich Amin Azdouffal, der über die linke Seite viel für die Offensive tat. Fischeln kam zudem entgegen, dass Karsten Robertz die Ampelkarte sah (57.). Den mittlerweile hochverdienten Ausgleich erzielte Ben Sundermann nach Vorarbeit von Azdouffal (67.). Fischeln drängte noch auf den Sieg, vermochte es aber bis in die Nachspielzeit nicht, die sich bietenden Chancen zu nutzen.