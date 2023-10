Fußball-Bezirksliga Ylber Rrahmani und Jannick Geraets treffen jeweils zwei Mal

Spfr. Neuwerk - SV Vorst 2:0 (2:0). Stefan Rogoll, Manager der ersatzgeschwächten Gäste, meinte leicht angesäuert: „Der erste Gegentreffer war ein sehr fragwürdiger Handelfmeter und dem zweiten ging ein klares Foul an Mike Schulze im Mittelfeld voraus. Mit voller Kapelle hätten wir hier was mitgenommen.“ Die Torschützen der Gastgeber waren Özgür Sezgin (28.) und Niklas Jonas (34.). Bei den Vorstern, die die zweite Hälfte deutlich diktierten, scheiterten Murat Aslan und Lars Stieger an Pfosten bzw. Latte.