Fußball-Beziksliga Joker Carlo Heinrich trifft für Spitzenreiter VfR Fischeln doppelt

Obwohl der VfR Fischeln gegen Verfolger Neuwerk auf mehr Widerstand stieß als gegen andere Kontrahenten, behielt er die Oberhand und baute seinen Vorsprung an der Tabellenspitze der Fußball-Bezirksliga auf stattliche zehn Punkte aus. Tönisberg, Vorst und Schiefbahn verloren, aber die Hülser gewannen und machen am Ende mobil. Und die Willicher? Die besiegten nach der Schlappe in Waldniel nun die Grefrather, womit nicht zu rechnen war. Die Begegnung am Uerdinger Rundweg gegen Bockum fiel aus.