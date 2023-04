Beim Absteiger 1. FC Mönchengladbach Ronny Kockel sieht Not gegen Elend beim 1:0-Sieg des VfR Fischeln

Was Kockel in Mönchengladbach sah, riss ihn nicht vom Hocker. „Ehrlich gesagt: das war Not gegen Elend.“ Lediglich der Einsatzwille der Gastgeber nötigte ihm Respekt ab: „Der FC hat mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln gekämpft und dagegen gehalten. Davor muss ich den Hut ziehen.“ Von seiner Mannschaft sah Kockel nicht viel Erbauliches. Auf dem schwer zu bespielenden Rasen lief nicht viel zusammen. Zumindest in der zweiten Halbzeit erspielten sich die Grün-Weißen ein paar hochkarätige Torchancen, die auch zum Erfolg hätten führen müssen. Das leere Tor aus wenigen Metern nicht zu treffen, war allerdings ein Spiegelbild der Saison. Das Tor des Tages gelang schließlich Patrick Pasthy im Anschluss an eine Ecke (80.). Damit war die Begegnung auch gelaufen, denn beide Mannschaften sahen keinen Anlass mehr, sich großartig ins Zeug zu legen. Schiedsrichter Amin Lamsayah hatte offenbar auch ein Einsehen mit dem Geschehen auf dem Platz und pfiff die Partie auf die Sekunde genau ab, obwohl es Anlass für eine spürbare Nachspielzeit gegeben hätte.