Fußball-Landesliga VfR Fischeln steht mit dem Rücken zur Wand

Gut 20 Jahre ist es her, dass der VfR Fischeln in der Fußball-Bezirksliga spielte. Nach der herben Pleite beim SC Kapellen am vergangenen Wochenende spricht viel dafür, dass die Grün-Weißen am Ende dieser Saison dorthin zurückkehren. Dem Tabellenvorletzten bleiben nur noch vier Spiele, um einen Vier-Punkte-Rückstand wettzumachen. Doch auch ein punktemäßiger Gleichstand würde nicht reichen, denn im direkten Vergleich mit der Konkurrenz ist der VfR im Hintertreffen. Obendrein drückt die Hypothek des mit Abstand schlechtesten Torverhältnisses. Wenn überhaupt noch gehofft werden darf, muss die Elf um Trainer am Sonntag im Heimspiel gegen die ebenfalls stark bedrohte SG Unterrath unbedingt gewinnen. „Wir stehen mit dem Rücken zur Wand“, beschreibt Kockel die aktuelle Lage.