Fußball-Bezirksliga Kapitän Soner Köse fehlt dem SSV Grefrath im Spitzenspiel

Am Sonntag geht es im Duell der Aufsteiger zu Türkiyemspor Mönchengladbach. Dieser Kontrahent hat ebenfalls sieben Pluspunkte auf dem Konto und steht ebenfalls auf keinem Abstiegsplatz. Allein diese beiden Parameter machen deutlich, wie wichtig die Partie für das Team um den zuletzt zweimal per Kopf erfolgreichen Abwehrchef Timo Welky ist. Personell sieht es allerdings nicht all zu rosig aus. Jan Hauke verabschiedete sich in Urlaub - Henrik Hasenkox ist es noch -, Lukas Gwosdz ist nach Krankheit noch kein Thema und VfB-Rückkehrer Sam Ghebreamlak wird wegen seiner Knieblessur erst im Oktober wieder einsteigen.