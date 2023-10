Fußball-Bezirksiga Niek Gabriel Mäder schockt den Spitzenreiter VfR Fischeln

Der VfR Fischeln, der die Rückkehr in die Fußball-Landesliga anstrebt, kassierte zwar die zweite Saisonniederlage, bleibt aber in der Bezirksliga mit zwei Zählern Vorsprung weiter an der Spitze. Während der SV Vorst und Hülser SV wichtige Zähler holten, sieht es für den SC Schiefbahn auch für den Nachbarn VfL Willich böse aus. Auch der VfB Uerdingen müsste mal wieder – was die Bockumer kontinuierlich tun – ein paar Zähle auf sein Pluskonto bringen.