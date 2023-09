Fußball-Bezirksliga VfL Willich nimmt beim Torfestival die Hürde TSV Bockum

VfB Uerdingen - Red Stars Mönchengladbach 1:1 (1:0). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte schaltete Lukas Steuten nach einem Abpraller am Schnellsten und vollstreckte. Er und Jonas Kremer hätten für die Vorentscheidung sorgen können, doch sie hatten Pfostenpech. In einer insgesamt zerfahrenen Partie köpfte Dmytro Dobrianskyi zum Gäste-Ausgleich ein (69.).