Fußball-Bezirksliga : Willichs Nummer eins fehlt im Kellerduell

Krefeld Ohne seinen Sammtorwart Dominik Czichon tritt der Fußball-Bezirksligist VfL Willich beim Schlusslicht SV Mönchengladbach 10 an. Tim Hebisch steht deshalb zwischen den Pfosten.

Wenn die Redensart, dass einem das Wasser bis zum Hals steht, auf jemanden zutrifft, dann aktuell ohne Wenn und Aber auf den VfL Willich. Durch die Derbyniederlage gegen den SC Schiefbahn ist das Team von Trainer Roland Glasmacher in der Gruppe 3 der Fußball-Bezirksliga auf den vorletzten Platz abgerutscht. Sonntag geht es zum Schlusslicht SV Mönchengladbach 10, das scheinbar im Aufwind ist, wie der Erfolg am vergangenen Wochenende in Kleinenbroich (5:2) vermuten lässt. Der VfL muss gegenüber der Partie gegen den Nachbarn SCS neben Maximilian Seibert auch Keeper Dominik Czichon verletzungsbedingt ersetzen. Willichs Trainer Roland Glasmacher stellt klar: „Unsere Punktausbeute ist, und die Tabelle lügt bekanntlich nicht, bescheiden, aber unten liegt noch alles eng beisammen.“ Wieder aus dem Urlaub zurück und dem Kader zur Verfügung steht Felix Wolsky. Für Czichon kehrt, wie schon einige Male vorher, Tim Hebisch in den Kasten zurück.