Fußball-Bezirksliga Manuel Franken dreifacher Torschütze beim Tönisberger Sieg

TSV Bockum - SSV Grefrath 1:1 (1:1). Mit viel Tempo ging es in der ersten Hälfte hin und her. Die Führung des TSV durch Neuzugang Milos Jesic (27.) glich der Ex-Kempener Sven Keller aus (36.). Ab der 70. Minute etwa waren die Grefrather dann dem Sieg etwas näher, aber Goalgetter Lukas Hanssen vergab in der Endphase gleich doppelt.