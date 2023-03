Fußball-Bezirksliga VfL Tönisberg gewinnt beim Spitzenreiter Viktoria Goch

TSV Meerbusch II - Hülser SV 2:3 (1:1). In einem intensiven und oft hitzigen Spiel stießen die Hülser nach zwei Niederlagen in Folge den Bock wieder um. Dafür sorgten Mike Königshausen (39./87.) und Michael Enger (77.). Steffen Drees (45.) und Kevin Öllers (88.) trafen per Elfmeter.