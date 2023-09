Fußball-Bezirksliga Kai König nach Sturz mit dem Fahrrad an der Hand operiert

VfB- Trainer Stefan G. Rex, der im zwölften Jahr am Rundweg das Sagen hat – vorher war er drei Spielzeiten als Sportdirektor bei den Blau-Gelben in Amt und Würden – zählt zu den Urgesteinen im Geschäft. Und das, weil der 45-Jährige diesen Job insgesamt, u.a. noch bei Marathon, Oppum und Preussen, bereits 29 Jahre ausübt. Die aktuelle Erfolgsstory ist um so höher einzuordnen, fehlt doch in Jonas Kremer seit zwei Partien der Offensiv-Erfolgsgarant. Zuletzt gesellten sich noch Sven Hein (gesperrt nach Gelb-Rot) und Kai König dazu. Letzterer, der frühere Oberligakicker aus St. Tönis, verunglückte mit dem Fahrrad, verletzte sich an den Fingern und wurde diese Woche operiert.