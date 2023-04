Fußball-Bezirksliga Spitzenreiter TuRa Brüggen schüttelt den Verfolger Hülser SV ab

VfL Willich - SV Vorst 2:2 (1:0). Schon nach 94 Sekunden hatte der VfL durch Yanik Gabor die Nase vorn. Routinier Oliver Thederahn traf in einer eher chancenarmen ersten Hälfte noch den Außenpfosten, auf der Gegenseite verfehlte Lars Stieger knapp, ehe die Willicher eine zwei-zu-vier-Überzahl ganz schlecht ausspielten. Nach dem Seitenwechsel waren die Gäste dann aber besser im Bilde. Matheos Mavroudis glich aus (53.) und Stieger sorgte nach Zuspiel von Tolunay Eyüpoglu, der in der Startelf stand, für die 2:1-Führung (56.) der Gäste. Die Hausherren waren in dieser Phase nicht so gut im Bilde, fingen sich aber wieder und egalisierten durch Thederahn nach sehenswerter Vorarbeit von Nico in Het Panhuis (78.). Mit einer starken Parade hielt VfL-Keeper Nicolai Petrovic gegen Stieger am Ende das 2:2 und damit den einen Punkt fest.