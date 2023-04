Fußball-Kreisliga A Luca Jannik Sitterz hat das Vertrauen zurückgezahlt

Die größten Probleme, den nächsten Sieg einzufahren, könnte der Zweite OSV Meerbusch bekommen, denn es geht im Derby zum TSV Meerbusch III. Der hat bisher, und das als Neuling, bestens mitgehalten und ist in der Endabrechnung durchaus ein Kandidat, neben dem FC Hellas Krefeld, Union Nettetal II, CSV Marathon, SC St. Tönis II und Amern II, für Platz vier; also direkt hinter den Meisterschaftsanwärtern. Nachbarliche Rivalität gibt es auch in der Partie des TSV Kaldenkirchen in Bracht. Aber das sollte nichts daran ändern, dass das Küppers-Team nach dem vorwöchigen Rückschlag die Nase vorn haben sollte.