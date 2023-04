Fußball-Kreisliga A Christian Tönnißen rettet dem TSV Bockum mit seinem Tor einen wichtigen Punkt

Während der OSV Meerbusch in der Fußball-Kreisliga A den Ausrutscher des TSV Kaldenkirchen nutzte und sich durch einen alleridngs mühevollen Erfolg über Nachbar SC VIktoria Anrath wieder auf Platz zwei vorschob, gelang dies Tabellenführer TSV Bockum durch eine Punkteteilung in Nettetal nur teilweise. Allerdings sind für das Reucher-Team vier bzw. fünf Punkte Vorsprung immer noch ein schönes Polster, bei dem eigentlich bei zwei Aufsteigern nichts mehr schief gehen sollte. Im Duell der Kellerkinder gewann die zuletzt stärker gewordene TSF Bracht beim Schlusslicht VfL Willich II und setzte sich nicht nur vier Zähler vom Kontrahenten ab, sondern zog auch mit dem SC St. Tönis III gleich. Aber weiter gilt im Kampf um den Klassenerhalt: Nur noch eine Mannschaft steigt ab, wenn die Situation eine Klasse höher in den Bezirksligen 3 und 4 so bleibt, wie sie ist, nämlich: kein Club aus dem Kreis 6 geht runter. Aber auch da beißt die Maus aktuell noch keinen Faden ab: Grefrath, Willich, Schiefbahn und der VfB Uerdingen sind längst noch nicht an Schmitz Backes vorbei.