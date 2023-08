Fußball-Bezirksliga Aufsteiger TSV Bockum demütigt den Hülser SV

Meisterschaftsfavorit Neuwerk thront schon nach dem zweiten Spieltag in der Fußball-Bezirksliga ganz oben; überraschend gefolgt vom VfB Uerdingen und dem SSV Grefrath. Dass der VfR Fischeln so weit vorne liegt, kommt aber weniger unerwartet. Alle vier haben die möglichen sechs Zähler auf ihrem Konto. Zwei Begegnungen ragen aus dem Spieltag heraus: Das 5:6 von Willich beim Mönchengladbacher Neuling Red Stars und das 0:8 des Hülser SV in Bockum. Dass der 1. FC Mönchengladbach und der SC Schiefbahn noch gänzlich ohne Zähler sind, haut niemanden vom Hocker. Aber dass der VfL Tönisberg auch noch ohne ein Erfolgserlebnis da steht, kommt schon überraschend.