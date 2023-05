Fußball-Kreisliga A TSV Bockum gewinnt das Spitzenspiel und feiert ausgelassen die Meisterschaft

Mit einer Galavorstellung hat der TSV Bockum den Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga perfekt gemacht. Das Team von Trainer Tino Reucher gewann das Gipfeltreffen beim Verfolger TSV Kaldenkirchen deutlich mit 5:0. Sehr zur Freude auch vom spielfreien OSV Meerbusch, der nun beste Chancen hat, als Zweiter mit hochzugehen. Am Tabellenende landete Bracht bei St. Tönis III einen wichtigen Sieg, wodurch der Kampf um die Plätze 16 und 17 an Spannung zugenommen hat.