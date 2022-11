Fußball-Kreisliga A : TSV Bockum erwartet Verfolger TSV Kaldenkirchen

Krefeld Manchmal scheint sich eine Entscheidung frühzeitig abzuzeichnen, doch wenig später ist wieder alles anders. Eine Saison ist nun einmal lang und so kann es in der Fußball-Kreisliga A noch einmal richtig spannend werden.

So kann es gehen. Sprach vor dem vergangenen Spieltag im Aufstiegsrennen der Fußball-Kreisliga A alles dafür, dass sich nur noch die Frage stellt, ob der TSV Bockum vor dem OSV Meerbusch einen der beiden Aufstiegsplätze belegt oder eben umgekehrt, hat sich durch das überraschende Unentschieden der Mannen um Torjäger Philipp Alker (elf Treffer) beim VfL Willich II die Situation in sofern verändert, dass der Dritte, TSV Kaldenkirchen, bei vier Zählern weniger auf dem Konto, aber auch einer weniger absolvierten Partie, wieder Morgenluft schnuppert. Und wenn dann, wie am Sonntag, die Grenzler in Bockum zu Gast sind, könnte urplötzlich alles wieder auf Null gestellt werden. Haben aber beim Abpfiff die Platzherren die Nase vorn, vergrößert sich der Vorsprung wieder respektabel. „Das ist ein ganz wichtiges Spiel für uns, dass wir unbedingt gewinnen wollen, um unseren Vorsprung wieder zu vergrößern“, lautet dann auch das klare Statement von TSV-Trainer Tino Reucher. Gegenüber der Vorwoche rechnet er wieder mit Christian Breuer, Timo Welky, Denis Stark und Maurice Kreutz. „Die Grippewelle kursierte, aber sie ebbt so nach und nach wieder ab“, ergänzt er weiter. Fehlen wird auf jeden Fall weiter Zabihullah Babak, der noch auf ein Urteil des Kreissport-Gerichts wartet. Die Gäste reisen sicherlich mit breiter Brust am Prozessionsweg an, fegten sie doch zuletzt die Oedter mit 8:0 vom Platz.