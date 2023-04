Fußball-Kreisliga A TSV Bockum nimmt auch die Hürde beim SC St. Tönis II

Weiter den Aufstieg klar im Visier hat in der Fußball-Kreisliga A der TSV Bockum. Der Spitzenreiter nahm auch die Hürde SC St. Tönis II und profitierte erneut von der Krise beim Verfolger TSV Kaldenkirchen, der aus den letzten drei Begegnungen nur zwei Zähler holte. Auch ganz zur Freude des OSV Meerbusch, der Hellas Krefeld in die Schranken verwies. Am Ende kamen Borussia Oedt und der SC St. Tönis III zu überraschenden Auswärtserfolgen. Für beide war es jeweils der erste Sieg in diesem Jahr.