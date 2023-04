Fußball-Kreisliga A TSV Bockum gewinnt das Spitzenspiel der Kreisliga A

FC Hellas Krefeld - SSV Strümp 1:1 (0:1). Auch an der Gladbacher Straße entpuppten sich die Strümper, wie schon überraschend in vielen Partien zuvor, als unbequemer Partner. Emrah Asan traf zur Führung (8.), die Massimo Figone für die dieses Mal nicht so überzeugenden Krefelder nur noch ausglich (47.).