Fußball-Kreisliga A Justin Müller ist von der Fülle guter Spieler angetan

(WeFu) Wenn der ungeschlagene Herbstmeister der Fußball-Kreisliga A auf einen seiner beiden Verfolger trifft, wie am anstehenden letzten Spieltag der Hinrunde, dann ist die Rede von einem Gipfeltreffen fast schon untertrieben. Tabellenführer SC St. Tönis II erwartet die Überraschungself des SC Rhenania Hinsbeck. Die Ausgangslage ist trotz des trüben Wetters sonnenklar, denn wenn das Team von Trainer Justin Müller den 15. Saisonsieg eintütet, spricht trotz des frühen Saisonzeitpunkts schon einiges, weil nach der aktuellen Lage in den höheren Ligen wieder die beiden Ersten aufsteigen, für eine Vorentscheidung. Der meint zur aktuellen Entwicklung: „Ich habe in meinem Kader mindestens 16 oder mehr Spieler, die ich bringen kann, ohne das ein Qualitätsverlust zu spüren ist. Dies spornt nicht nur den Konkurrenzkampf an, sondern ist unser großes Plus. Auch Verletzungen oder anderweitige Verhinderungen können gut aufgefangen werden. Die Tatsache, dass unsere Torschützen sich auf ganz viele Spieler verteilen, ist auch nicht zu unterschätzen. Was wir zum Beispiel vergangene Woche in Kaldenkirchen auf den Platz gebracht haben, war schon vom Feinsten.“