Fußball-Bezirksliga Marcel Fischbach hat weiterhin große personelle Sorgen

Nach gutem Start und einer anschließenden langen Negativserie, nur unterbrochen von einem Sieg gegen Schiefbahn, kam dem SV Vorst im Abstiegskampf der Fußball-Bezirksliga der vergangene Erfolg gegen TuRa Brüggen, wo danach dann der Trainer sein Amt zur Verfügung stellte, gerade recht. Es besteht zwar längst noch kein Grund in großem Jubel auszubrechen, aber die anderen Bedrohten sind wenigstens wieder in Sichtweite. Fraglos ist das Team aber auch von einem Verletzungspech gebeutelt, das seinesgleichen sucht. So ist Trainer Marcel Fischbach vor dem Gang zum TSV Bockum heilfroh, dass Keeper Onur Batur zum zweiten Mal in Folge zur Verfügung steht und es auch bei Giuseppe Parvisi nach Einsatz riecht. Der 42-jährige Coach, der vergangenen Winter von Johannes Dahms das Amt übernahm – mittlerweile Videoanalyst beim KFC, vorher A-Junioren-Trainer in Uerdingen –, meint zur anstehenden Aufgabe: „Das wird ein ganz schweres Ding. Kompliment, was der Aufsteiger bisher geschafft hat. Wenn wir, wie gegen Brüggen oder vorher gegen Fischeln unsere PS auf den Platz bringen, brauchen wir uns aber nicht zu verstecken und können auch da etwas mitnehmen.“ Der reaktivierte Timo Kannenberg trug sich zuletzt gleich in die Torschützenliste ein. Was auch Kapitän Murat Aslan wieder muss, der in nicht allzu ferner Vergangenheit gleich zwei Elfmeter in den Sand gesetzt hatte. Fehlen werden den Vorstern weiter Lars Stieger, Stefano Borges, Jan Siebe, Pascal Reischke und Florian Leuschner.