Fußball-Bezirksliga Zwei Tore von Verteidiger Stjepan Tomas bescheren dem SV Vorst den Sieg

Erneuter Führungswechsel in der Gruppe 3 der Fußball-Bezirksliga. TuRa Brüggen patzte gegen den TSV Meerbusch II und musste die DJK Fortuna Dilkrath, gegen den ASV Süchteln II alles andere als überzeugend, wieder vorbeiziehen lassen. Während der VfL Willich und SSV Grefrath wichtige Zähler im Abstiegskampf holten, die allerdings noch längst nicht für auch nur eine kleine Entwarnung sorgten, wird die Lage für die Schiefbahner, in diesem Jahr immer noch ohne Sieg, immer bedrohlicher. Auch der VfB Uerdingen steckt noch dick drin im Schlamassel. In der Gruppe 4 lag der VfL Tönisberg total daneben und verlor beim abgeschlagenen Schlusslicht FC Aldekerk.