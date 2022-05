Fussball-Kreisiga A : Marius Panzer trifft im Derby zwei Mal

St. Tönis Derbys sind das Salz in der Suppe. Doch genau solch ein Orts-Derby wird es in St. Tönis nicht mehr geben. Im letzten trennen sich der SV und Teutonia II verdientermaßen schiedlich-friedlich 2:2.

Knapp 300 Zuschauern, darunter natürlich auch die spielfreie Aufstiegskonkurrenz aus Hüls, die nächste Woche an der Gelderner Straße gastiert, wollten in der Fußball-Kreisliga A das letzte Derby zwischen Teutonia St. Tönis II und dem SV St. Tönis sehen. In Kürze werden beide Clubs bekanntlich zum SC St. Tönis fusionieren. Die Ausgangslagen waren klar: Für den in jüngster Vergangenheit etwas aus der Spur geratenen Spitzenreiter SV, dessen klarer Vorsprung merklich geschrumpft ist, war ein Sieg fast Pflicht. Und die Teutonen? Bei ihnen waren zuletzt Auflösungserscheinungen unverkennbar. Aber sie rissen sich am Riemen – plötzlich waren Spieler wieder da, die man schon lange nicht gesehen hatte –, boten Paroli und beim Abpfiff des guten Schiedsrichters Jaroslaw Sobisz (Viktoria Krefeld) stand ein gerechtes 2:2 (1:1) zu Buche.