Teutonia St. Tönis : Trainer Josef Cherfi nach Notfall auf dem Weg der Besserung

St. Tönis Der Verwunderung folgten der Schock und eine leichte Entwarnung: Trainer Josef Cherfi ist nicht mehr akut in Gefahr, doch wird er in dieser Saison beim Fußball-Oberligisten kaum mehr auf er Bank sitzen.

Als Teutonia St. Tönis in der Fußball-Oberliga am Freitag beim VfB Hilden antrat, fehlte Josef Cherfi offiziell aus privaten Gründen. Der Grund für die Abwesenheit war allerdings schwererer Natur, denn den Trainer des Oberligisten traf am Spieltag ein medizinischer Notfall, der auf jeden Fall einen längeren Ausfall nach sich zieht. Derzeit liegt der Unternehmer nach einem medizinischen Eingriff noch im Krankenhaus, befindet sich aber nach eigenem Bekunden auf dem Weg der Besserung und wird sich anschließend in eine Rehabilitationsmaßnahme begeben müssen.

Die Mannschaft war am Freitag noch nicht darüber informiert. Cherfi wandte sich gestern per Whatsapp persönlich an seine Spieler, ließ Holger Krebs wissen. Der Teammanager unterstütze Co-Trainer Justin Müller in Hilden und dürfte auch in der nächsten Zeit erst einmal an der Seite des jungen Trainers stehen. „Ich habe volles Vertauen in Justin. Obwohl er noch ein junger Kerl ist, habe ich keine Bedenken. Aber er alleine mit einer Rasselbande von 20 Spielern – das ist dann doch zu früh. Wir werden jetzt zusammen rücken und uns austauschen. Wie es weiter geht, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht“, so Krebs, der ebenfalls noch unter dem frischen Eindruck der Geschehnisse stand. Die Frage, ob Cherfi im Laufe der Saison zurück kehrt, steht naturgemäß hinten an. „Josef hat es völlig unvorbereitet getroffen. Das muss man erst einmal verarbeiten. Die Gesundheit steht dabei sicher im Vordergrund“, so Krebs.