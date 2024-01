Fußball-Stammtisch Die „Mühlen-Grätsche“ feiert Premiere im Vereinsheim des VfL Tönisberg

Der Fernsehtalk „Doppelpass“ ist Fußballfans zweifellos ein Begriff. Micky Foehde holt die Diskussionsrunde nun auf die lokale Bühne. Am Freitag, den 12. Januar, ist der Startschuss für die „Mühlen-Grätsche“, deren Name sich am Tönisberger Wahrzeichen anlehnt und mit der Grätsche den Bezug zur Lieblingssportart der Deutschen herstellt. Veranstaltungsort ist das Vereinsheim des VfL Tönisberg. Einlass ist um 20.30 Uhr, Beginn um 21 Uhr. Der Eintritt ist frei.