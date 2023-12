Fußball-Oberliga Youngster Simon Sell ersetzt beim SC den gesperrten Torhüter Joshua Claringbold

Drei Spiele hat der SC in diesem Jahr noch vor der Brust und damit drei Chancen, mit einem minimalen Rückstand in die Winterpause zu gehen, in der sich personell noch einmal etwas tun soll. Am Sonntag ist beim Mülheimer FC zunächst Abstiegskampf pur angesagt, denn die nur zwei Punkte besser dastehenden Gastgeber befinden sich in einer ähnlich schwierigen Lage. „Ein kampfstarker Gegner, der auch fußballerisch gute Akzente setzen kann“, sagt Kastrati über den Aufsteiger, der Anfang November ebenfalls einen Trainerwechsel vornahm, um neue Impulse zu setzen.