Nach dem Derby-Sieg SC-Trainer Alexander Thamm: „Wir haben das Herz auf dem Platz gelassen“

Ein Derbysieg ist für einen Fußballer immer etwas Besonderes. Aber gestern ging es für den SC um mehr. Es sprach für die Thamm-Elf, dass sie in der schwierigen Situation in der Defensive und im Umschaltspiel eine starke Leistung zeigte. Der verdiente Sieg, den der SC nach dem Anschlusstreffer mit allen Mitteln über die Zeit brachte, war ein Verdienst des Kollektivs, hatte aber auch entscheidende Figuren. Die Innenverteidiger Maximlian Pohlig und Dauerbrenner Ioannis Alexiou ließen Maik Odenthal kaum zur Geltung kommen und Luca Esposito war die passende Antwort auf den wendigen und trickreichen Hinata Gonda. Eine Bestnote verdiente sich auch Dominik Dohmen. Der Kapitän war nicht nur Dreh- und Angelpunkt, sondern übernahm in der Szene zum 2:0 auch Verantwortung. Besonders erfreulich war, dass Johann Noubissi Noukoumo einen Schritt nach vorne machte. Nicht nur aufgrund seines Treffers zum 1:0. Das deutete sich schon im Homberg an, als der talentierte Offensivspieler neben seinen spielerischen Qualitäten schon eine bessere körperliche Präsenz zeigte und auch des Öfteren die 1:1-Situation suchte. Im dritten Pflichtspiel in Folge traf der 20-Jährige bereits viermal.