Fußball-Bezirksliga Debakel und drei rote Karten für Vorst

VfL Tönisberg - Red Stars Mönchengladbach 0:1 (0:0). In der Nachspielzeit gelang den Gästen durch Dmytro Dobrianskyi das glückliche Siegtor. In einer temporeichen und gutklassigen Partie wurde dem engagierten VfL ein Tor von Phillip Grund wegen Abseits die Anerkennung verweigert (44.) und Daniel Sederstrem (83.) bekam nach einem Querpass fünf Meter vor dem Kasten das Spielgerät nicht so richtig unter Kontrolle, so dass noch auf der Linie geklärt werden konnte.