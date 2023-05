Fußball-Bezirksliga Der VfL Tönisberg kann doch noch gewinnen

Spfr. Neuwerk - SV Vorst 4:3 (1:1). Die Gäste verlangten dem Favoriten alles ab, hatten aber nicht das nötige Spielglück, um einen Zähler mitzunehmen. So wurde mit dem selben Resultat der kürzere gezogen, wie vergangenen Sonntag. Klar ist: in der Defensive muss in der kommenden Saison was geschehen. Die Tore: 1:0/2:1/4:2 (16. / 61. / 80.) Nicolas Clasen, 1:1 (27.) Stefano Borges, 3:1 (63.) Malte Krüger, 3:2/4:3 (77./88.) Murat Aslan.