Gegen den Tabellendritten VfB Hilden Unterhaltsame Nullnummer in St. Tönis beschert dem SC wertvollen Punkt

Tore sind im Fußball sprichwörtlich das Salz in der Suppe. Die gab es aber gestern beim 0:0 in der Fußball-Oberliga zwischen dem SC St. Tönis und dem VfB Hilden nicht. Dennoch war es keine langweilige Begegnung, die beide Mannschaften den 320 Zuschauern boten. Im Gegenteil: in kurzweiligen und umkämpften 90 Minuten blieb es spannend bis zum Schlusspfiff. Beide Teams hätten mit etwas mehr Glück im Abschluss gewinnen können, mussten sich aber am Ende gerechterweise mit einem Punkt begnügen. Sicherlich hätte man im St. Töniser Lager mit Blick auf die Abstiegszone gerne drei Punkte mitgenommen. Die Leistung gegen den starken Tabellendritten, die um einiges besser war als beim 0:3 in Essen, sollte aber für die nächste Aufgaben beflügeln, wenn es reihenweise gegen direkte Konkurrenten im Abstiegskampf geht. Den Auftakt macht am Freitag das Gastspiel bei der stark gefährdeten TuRU in Düsseldorf.