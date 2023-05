Beim 1. FC Monheim SC St. Tönis nimmt einen neuen Anlauf

Die Gründe für das 0:2 sollten zumindest zu einem Lerneffekt für die morgige Aufgabe beim 1. FC Monheim führen, bei der die Ausgangssituation ähnlich gelagert ist wie gegen Kleve. Ein Gegner aus der gleichen Tabellenregion und ein Spiel, in dem der SC die Weichen für eine weitere Saison in der Oberliga stellen kann. Diese Chance hat auch Thamm vor Augen: „Wir müssen die Sinne maximal schärfen. Der Frust war groß, dass wir es gegen Kleve nicht geschafft haben, uns ein Polster von neun Punkten zu verschaffen. Wir wissen, dass wir wieder einen ganz, ganz großen Schritt machen können, wenn wir Zählbares mitnehmen.“ Von weitaus größerer Bedeutung ist die Partie für die Gastgeber, denen man zu Saisonbeginn eine bessere Rolle zugetraut hatte. Nur ein Punkt trennt sie vom ersten Abstiegsplatz. Entsprechend größer dürfte auch der Druck sein. „Die wissen auch worum es geht“, mahnt Thamm, der am Samstag seinen 40. Geburtstag feiert und sicherlich nichts gegen ein nachträgliches Geschenk seiner Mannschaft in Form von drei Punkten hätte.