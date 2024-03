Fußball-Oberliga Erste Niederlage des Jahres für das Team von Bekim Kastrati

Seit Bekim Kastrati das Traineramt beim Fußball-Oberligisten SC St. Tönis übernahm, ging es in der Tabelle bergauf. Aus dem designierten Abstiegskandidaten wurde eine Mannschaft, die derzeit jedem Gegner die Stirn zeigt und auch die nötigen Punkte einfährt. Zieht man die Spieltage vor Kastratis Antritt ab, bietet sich ein erstaunliches Bild. Der SC wäre beachtlicher Tabellendritter. Insofern war die gestrige Partie bei den Sportfreunden Baumberg ein Spitzenspiel, wenngleich die Ambitionen unterschiedlicher nicht sein könnten. Die Sportfreunde schielen zur Regionalliga, der SC richtet sein Augenmerk nach wie vor ganz klar Richtung Klassenerhalt. Die favorisierten Gastgeber setzten sich am Ende mit 1:0 (0:0) durch und fügten der Kastrati-Elf in diesem Jahr die erste Niederlage zu. Auch wenn es diesmal für Punkte nicht reichte, blieb die Erkenntnis, mit den richtigen Mitteln ebenbürtig sein zu können. Bezeichnenderweise ereignete sich der entscheidende Treffer nach einem Standard, den der SC nicht gut verteidigte. Spielerisch, vor allem gegen den Ball, stellten die Gäste den Favoriten vor eine schwere Aufgabe und hatten durchaus auch Gelegenheiten, die Partie zu gewinnen. Entsprechend groß war die Enttäuschung bei Fußball-Abteilungsleiter Markus Hagedorn: „In meinen Augen waren wir von der Spielanlage her besser und hatten auch die besseren Torchancen. Leider haben wir kein Tor gemacht.“