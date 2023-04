0:3-Schlappe am Uhlenkrug SC St. Tönis kann Schwächen des Tabellenzweiten Schwarz-Weiß Essen nicht nutzen

Der Osterausflug an den traditionsreichen Uhlenkrug hat sich für Fußball-Oberligist SC St. Tönis nicht gelohnt. Die Gäste unterlagen in einer durchschnittlichen Begegnung beim neuen Tabellenzweiten SW Essen mit 0:3 (0:1). Trotz der Niederlage blieb es für die Blau-Gelben beim Sechs-Punkte-Vorsprung auf die Abstiegsregion, so dass sich tabellarisch nichts zum Schlechteren verändert hat.