Fußball-Oberliga SC-Trainer Alexander Thamm sieht blutleeres Team

Bis auf eine Großchance von Alfred Appiah (3.) hatte der SC in der Offensive nicht viel zu bieten. Die Hausherren spielten zwar ordentlich mit, doch in zweierlei Hinsicht hatten die Gäste bereits in den ersten 45 Minuten klare Vorteile: schnelle Lösungen bei Ballgewinn und sicheres Kombinationsspiel in Tornähe. So verwunderte es nicht, dass der FC bis zur Pause ein Chancenplus hatte. Nach einer Flanke von Danny Rankl partierte SC-Schlussmann Joshua Claringbold einen Kopfball von Niklas Klein-Wiele und wehrte auch den Nachschuss von Rascal Hühner ab. Später vergab Nathnael Akcakaya am kurzen Pfosten und der durchgebrochene Klein-Wiele scheiterte erneut an Claringbold, der den wuchtigen Ball über die Latte lenkte (34.). Die Entstehung dieser Szene legte eine Schwäche des SC und eine Stärke der Gäste offen, die immer wieder mit Steckpässen gute Abschlussituationen kreieren konnten.