Zweite Niederlage des SC St. Tönis Morten Heffungs trifft nur den Innenpfosten

Für den SC St. Tönis ist der Start in die Saison mächtig in die Hose gegangen. Nach der unglücklichen Auftaktniederlage in Schonnebeck kassierte die Elf von Trainer Alexander Thamm am 2. Spieltag eine 0:3 (0:1)-Heimniederlage gegen den FC Büderich. Der Sieg des starken Aufsteigers ging völlig in Ordnung, kam aber auch unter Mithillfe der Gastgeber zustande, die diesmal in entscheidenden Szenen eklatante Mängel in der Defensivarbeit offenbarten. Nach vorne lief über weite Strecken auch nicht viel. Erst in der Schlussphase, als die Partie schon entschieden war, erspielte sich der SC noch einige Hochkaräter, bei denen aber kein St. Töniser Akteur Vollstreckerqualitäten zeigte. So blieben die Blau-Gelben auch im zweiten Anlauf torlos. Das ist aber nicht das einzige Alleinstellungsmerkmal. Als einziges punktloses Team zieren sie das Tabellenende.