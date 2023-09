Trainer Alexander Tamm ist sauer Nach Ampelkarte gegen Dominik Dohmen kippt das Spiel

Luca Jerz gab in Hamborn sein Startelfdebüt und rechtfertigte das in ihn gesetzte Vertrauen. Bei schwül-heißen Bedingungen hatten die Gäste mehr Ballbesitz und nur eine kleine Phase, in der sie den Hausherren zu viel Spielraum ließen. Zweimal hatte der SC das Glück des Tüchtigen, weil Linus Krajac einen Kopfball auf der Linie blockte (20.) und Lukas Stiels einen Schuss von Michel Roth von der Linie kratzte (37.). Sein Zusammenstoß mit dem Pfosten war schmerzhaft, doch der unverwüstliche Stiels konnte weiter spielen. Dem SC gelang spielerisch durch den emsigen Luca Esposito und den schnellen Lennard Kaiser viel über rechts. Zur glücklichen Führung verhalf ihm aber ein Standard, als Ioannis Alexiou einen Freistoß von Dominik Dohmen kunstvoll über die Linie bugsierte (38.). Schon in der Anfangsphase war Alexiou einem Treffer nah, verpasste aber nur knapp nach einer Ecke von Krajac (11.). Die einzige Spitze blieb diesmal stumpf. Johann Noubissi Noukoumo knüpfte nicht an die letzten guten Leistungen an. Simon Sell verhinderte den Ausgleich, als Hamborn entschlossener aus der Kabine kam. Dennoch schien der SC alles im Griff zu haben, bis der bereits verwarnte Dohmen aus Frust einen Wassereimer wegtrat. Schiedsrichter Can Emiroglu, der mit seinem Gespann schon vorher auf beiden Seiten für Hektik und Unverständnis sorgte und in einer fairen Partie neun gelbe Karten zückte, Hamborns Co-Trainer mit Rot bedachte, zeigte Gelb/Rot (58.). Dadurch kippte die Partie. Hamborn profitierte in der Hitze von seiner Überzahl und glich durch Marco de Stefano aus (75.). Vedad Music erzielte zu allem Überfluss den Siegtreffer in Folge eines unberechtigten Freistoßes (87.).