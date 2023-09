Fußball-Oberliga Schon der zweite Platzverweis für Kapitän Dominik Dohmen

Einziger Schönheitsfehler war eine Rote Karte gegen den bereits ausgewechselten Dominik Dohmen wegen Beleidigung eines Unparteiischen in der Nachspielzeit. Alle Interventionen, an denen sich auch Gästetrainer Jens Grembowietz beteiligte, blieben vergeblich. Schiedsrichter Marten Kaufels blieb auf Hinweis seines Assistenten bei seiner Entscheidung. Es war der zweite Platzverweis für den Kapitän, der in Hamborn gelb-rot sah, nachdem er einen Wassereimer umgetreten hatte. Der SC hatte dann am Ende noch mit 1:2 verloren. Auf Dohmen dürfte eine vierwöchige Sperre zukommen. Damit wird er auch das Saison-Highlight am Mitwoch gegen den Drittligisten Rot-Weiß Essen verpassen. Spielbeginn in der 2. Runde des Niederrhein-Pokals ist um 19 Uhr, Einlass ab 17.45 Uhr.