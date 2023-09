Nach dem Saisonstart SC St. Tönis steht gegen TVD Velbert unter Druck

Natürlich war das bisherige Abschneiden unter der Woche ein Thema. Dazu zählte auch ein Meinungsaustausch mit der Sportlichen Führung, die mit der aktuellen Entwicklung keinesfalls zufrieden sein dürfte. „Wenn man fünfmal verloren hat, hat man als Trainerteam nicht immer die richtigen Entscheidungen getroffen“, sagt Thamm, „Und der Kritik muss man sich stellen. Wir hinterfragen uns auch nach jedem Spiel. Aber wir stellen uns nicht in Frage. Es gibt sicher Tendenzen, die man nicht ausblenden kann. Aber wir waren in den meisten Spielen mehr als konkurrenzfähig und ebenbürtig. Es sind kleine Stellschrauben, die wir angehen müssen.“ Ungeachtet dessen ist es zwingend notwendig, dass hier und da eine Leistungssteigerung sichtbar wird, um eine eigentlich gute Leistung auch in Zählbares umsetzen zu können. Kritik an einzelnen Spielern dürfte es jedenfalls gegeben haben. „Man muss auch mal den Finger in die Wunde legen“, so Thamm, der vor der Englischen Woche von einer guten Trainingswoche sprach. „Die Beine sind gut. Die Frage ist, wie es in den Köpfen aussieht.“ Nach seiner einwöchigen Sperre ist Kapitän Dominik Dohmen heute wieder an Bord. Am kommenden Mittwoch (19 Uhr) geht es bereits mit dem Pokalspiel gegen den Drittligisten Rot-Weiß Essen weiter.