Zu Gast bei Hamborn 07 SC St. Tönis mit frischem Selbstbewusstsein

Der St. Töniser Sieg im Derby am vergangenen Sonntag gegen den KFC Uerdingen war in zweierlei Hinsicht wichtig. Zum einen, was das Prestige angeht, den großen Nachbarn erneut geschlagen zu haben. Bedeutender war der Erfolg aber für die Tabellensituation. Immerhin war die Mannschaft von Trainer Alexander Thamm bis zu dieser Partie sieglos und bei einer weiteren Niederlage wäre der Druck enorm gestiegen. So aber kann der SC mit gestärktem Selbstvertrauen in die nächsten Begegnungen gehen. Am Sonntag treten die Blau-Gelben bei den Sportfreunden Hamborn an, die seit dem vergangenen Wochenende mit einem Punkt am Tabellenende stehen.