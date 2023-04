Fußball-Kreisliga A Die Spieler des SC St. Tönis II wollen die Ersten sein

Die Zwischenbilanz des TSV Bockum, dem Aufstiegskandidaten Nummer eins in der Fußball-Kreisliga A – das Polster auf Platz drei beträgt bereits sieben Punkte –, ist imponierend. Von 29 Spielen wurden 21 gewonnen und achtmal wurden die Zähler geteilt. Da ist es kein Wunder, dass das Team von Trainer Tino Reucher sich auf die Fahnen geschrieben hat, die Saison ungeschlagen zu überstehen. Die nächste Prüfung wartet für Sonntag um 15.30 Uhr in St. Tönis, wenn es gegen den dortigen SC II geht. Der hat zwar in dieser Spielzeit nicht alle Erwartungen erfüllt, wobei fraglos auch das ganze Theater um den Aufstieg – erst ging es am grünen Tisch hoch, dann wieder nicht –, sich auch auf die Gesamtsituation negativ ausgewirkt hat. Aber gegen den Spitzenreiter will es die Elf um den scheidenden Trainer Thomas Wolf – der 39-Jährige wird überall nur Tom gerufen –, der nach über fünfeinhalb Jahren samt Funktionsteam im Sommer erst einmal Schluss macht, noch einmal wissen. „Wir sind der Underdog, haben aber im Hinspiel beim 2:3 schon gut mitgehalten. Das wollen wir jetzt auch, wobei der TSV fraglos die beste Mannschaft in der Liga ist. Es wird schwer genug, aber wir wollen noch einmal alles geben“, sagt das St. Töniser Urgestein. Personell sieht es wieder besser aus. Torwart Wesley Klyssek ist wieder fit, die Sperre von Routinier Maiko Becker abgelaufen und Nils van Afferden, zuletzt nur von der Bank gekommen, ist eine Option für die Startelf. Verletzungsbedingt weiter nicht dabei ist Zweitkeeper Tobias Hirt.