Fußball-Kreisliga A Siegreiche Teams des SC St. Tönis II und FC Hellas treffen aufeinander

Der CSV Marathon Krefeld hat in der Fußball-Kreisliga A nach etwas Anlaufzeit eine erste Machtdemonstration abgeliefert. Deshalb spricht nichts dagegen, dass bei der VSF Amern II die nächste folgt. Schwerer tat sich da schon der SC St. Tönis II, kam in Fischeln aber noch mit einem blauen Auge davon. Der nächste Prüfstein für das Müller-Team ist der FC Hellas Krefeld, der in seiner ersten Begegnung die Strümper in der Schlussphase förmlich noch vom Platz fegte und dem ohnehin einiges zugetraut wird. Der TSV Kaldenkirchen, der sich gegen Oedt aber schwer tat, und die Zweite von Union Nettetal – hier gibt es bei den Machern ähnliche Überlegungen wie in St. Tönis, nämlich, dass die Zweitvertretung eigentlich in der Bezirksliga spielen muss, wenn die Erste in der Oberliga angesiedelt ist – komplettieren auf den ersten Blick das Feld der Aufstiegskandidaten.