2:0 gegen den VfB Homberg SC St. Tönis macht einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt

Wirkung zeigte das aber zunächst nicht. Das Spiel blieb ein mäßiges Mittelfeldgeplänkel ohne Höhepunkte. Doch nach gut einer Stunde kamen die Gastgeber in Fahrt. Ausgangspunkt zum 1:0 war eine Standardsituation, worau Thamm stets größten Wert legt. Philipp Baum schlug einen zweiten Ball vor das VfB-Tor, zwei Homberger verpassten die Kugel und Ndrin Maloku brauchte nur noch einzulochen (71.). St. Tönis blieb danach am Drücker und erzielte wenige Minuten später das 2:0. Luca Jerz fing ein Zuspiel in der eigenen Hälfte ab, schickte Brian Dollen auf die Reise, der seinen Gegenspieler noch kreuzte und sicher abschloss (80.). Im Gefühl des sicheren Sieges schien es, als ob der SC in den Verwaltungsmodus schaltete. Homberg kam noch einmal auf und blies zur Schlussoffensive, in der Lukas Stiels in höchster Not einen Schuss noch von der Linie kratzte. Für Thamm eine Schlüsselszene: „Ich glaube, dass er sich heute mehr freut als über die zwei Tore in Meerbusch. Das zeigt, dass es nicht nur wichtig ist, am Beginn wach zu sein. Du musst in den kompletten 90 Minuten wach sein.“