Fußball-Oberliga SC St. Tönis macht wichtigen Schritt zum Klassenerhalt

Was Alexander Thamm in dieser Saison besonders wurmte, waren Punktverluste gegen Teams aus der unteren Tabellenregion. Der Trainer des SC St. Tönis konnte diesmal aber zufrieden sein. Denn seine Mannschaft bot beim Abstiegskandidat TuRU Düsseldorf eine über weite Strecken überzeugende Leistung und gewann am Ende hochverdient mit 4:0 (3:0). Durch den zwölften Saisonsieg tat der SC einen wichtigen Schritt Richtung Klassenerhalt und scheint in der entscheidenden Saisonphase auch für die kommenden Aufgaben gerüstet. Dafür sprechen stolze 16 Punkte aus den vergangenen acht Spielen. „Das haben die Jungs heute richtig gut gemacht. Wir waren die klar bessere Mannschaft“, sagte Thamm nach dem Spiel. „Und ich freue mich besonders, dass wir in den letzten fünf Spielen viermal zu Null gespielt haben.“ Für TuRU dürfte die Niederlage der Abstieg besiegeln, so dass nur noch zwei Teams gesucht werden, die den Gang in die Landesliga antreten müssen.