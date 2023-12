Fußball-Oberliga St. Töniser Aufholjagd geht nach 5:0-Sieg im Kellerduell weiter

Mit Vorteilen und mehr Torraumszenen startete der SC in die zweite Halbzeit, in der zwei Rückkehrer die Weichen auf Sieg stellten. Hiroya Genda hielt auf das FC-Tor zu, legte zurück und Suaterna-Florez traf mit einem präzisen Flachschuss zum 0:2 (60.). Wenige Minuten später traf der Kolumbianer zum 0:3 erneut und zerstreute auch die allerletzten Zweifel am vierten Saisonsieg (69.). Heffungs traf gegen die konsternierten Gastgeber kurz danach zum 0:4 (72.). Suaterna-Forez setzte mit seinem siebten Saisontreffer den Schlusspunkt (82.) und avancierte nicht nur aufgrund seiner Tore zum Matchwinner. Mit gutem Gespür für Ball, Gegner und Mitspieler sorgte der handlungsschnelle Südamerikaner erneut für mehr Qualität im Offensivspiel, was sich zum wiederholten Mal als Gewinn erwies.