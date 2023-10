Fußball-Oberliga SC St. Tönis steht im Derby mit dem Rücken zur Wand

Eine Leistung wie am vergangenen Freitag in Hilden (0:4) wird morgen nicht reichen. „Wir müssen sicher zwei Schippen drauflegen“, sagt Thamm, der immerhin auf eine etwas entspanntere Personallage blicken kann. Lukas Stiels ist nach seiner Gelbsperre wieder dabei, Maximilian Pohlig trainierte wieder mit und auch Philipp Horster meldete sich nach seiner Hüftprellung gestern wieder im Training zurück. Eine Hiobsbotschaft gilt es allerdings zu verkraften. Die Verletzung aus dem Hilden-Spiel stellte sich bei Mario Knops als Anriss des hinteren Kreuzbandes heraus. „Mario wird uns laut Diagnose drei bis fünf Monate fehlen“, so Thamm. Ob eine Operation erforderlich ist, ist noch ungewiss. Da Dominik Dohmen noch ein Spiel gesperrt ist, fehlt dem SC das Duo, das federführend für die kreativen Momente im Offensivspiel zuständig ist. Daran haperte es in den zurückliegenden Spielen ohnehin. Denn die Blau-Gelben sind seit drei Spielen ohne eigenen Treffer. Was zweifellos auch daran liegt, dass die Offensivkräfte zu wenig aus ihren Chancen machen. Das belegen neun erzielte Tore in zehn Spielen. Eine andere Baustelle war die Schwäche bei gegnerischen Standards. Thamm wurmte vor allem die direkt verwandelte Ecke der Hildener. Dennoch sieht der 40-Jährige Besserung: „Hilden hatte ja mehrere davon, da haben wir uns sehr stabil gezeigt. Standards werden aber sicher wieder ein Thema sein. Ich denke da vor allem an die weiten Einwürfe.“